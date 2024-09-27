بعد مشاركات فى أعمال وطنية وتاريخية.. "الحلانجي" مفاجأة محمد رجب لجمهوره

أعلن الفنان محمد رجب عن خوضه السباق الرمضانى المقبل رمضان ٢٠٢٥، بمسلسل "الحلانجي"، والذى ينافس به ضمن عدد من الأعمال الدرامية المشاركة فى الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف الفنان محمد رجب عن شخصيته فى العمل وهي تحمل إسم "طه الحلانجي"، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي، المسلسل من تأليف محمود حمدان، والإخراج معتز حسام.

قدم الفنان محمد رجب خلال مشاركاته الدرامية فى المواسم الرمضانية الأخيرة عدد متنوع من الأعمال بين الوطنية بمسلسلات "الإختيار، الكتيبة ١٠١"، وبين التاريخية فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الحشاشين".

شارك الفنان محمد رجب فى عدد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور برغم مشاركاتها فى الموسم الموازي لدراما رمضان، وأبرز تلك الأعمال مسلسل "ضربة معلم، الونش، الأخ الكبير، علامة استفهام"، واشتهر الفنان محمد رجب بتقديم الدراما الاجتماعية التى لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور.

يشار أن آخر أعمال الفنان محمد رجب السينمائية فيلم "بيكيا" عام ٢٠١٨، وتفرغ خلال السنوات الأخيرة للدراما بشكل أكبر.