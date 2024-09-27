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الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب الإسرائيلية على لبنان.. 1540شهيدا منذ بدء العدوان

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 28 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب الإسرائيلية على لبنان.. 1540شهيدا منذ بدء العدوان

70 ألف نازح فى مراكز الإيواء الرسمية منذ بدء الغارات

ارتفاع عدد مراكز الإيواء فى المرافق العامة إلى..565تشمل مدارس ومجمعات تربوية

أوقفوا الجريمة.. الرئيس الفلسطينى يطالب من على منبر الأمم المتحدة بمنع تزويد الاحتلال بالسلاح

8.7 مليار دولار.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لإسرائيل

اجتماعات أمريكية إسرائيلية فى نيويورك للتوصل إلى هدنة مع حزب الله

الجيش السودانى يدك مواقع الدعم السريع فى الخرطوم

العدد
البوابة الحرب الإسرائيلية لبنان العدوان الامم المتحده حزب الله