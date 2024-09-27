اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب الإسرائيلية على لبنان.. 1540شهيدا منذ بدء العدوان

الجمعة 27/سبتمبر/2024 - 09:22 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 28 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب الإسرائيلية على لبنان.. 1540شهيدا منذ بدء العدوان

70 ألف نازح فى مراكز الإيواء الرسمية منذ بدء الغارات

ارتفاع عدد مراكز الإيواء فى المرافق العامة إلى..565تشمل مدارس ومجمعات تربوية

أوقفوا الجريمة.. الرئيس الفلسطينى يطالب من على منبر الأمم المتحدة بمنع تزويد الاحتلال بالسلاح

8.7 مليار دولار.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لإسرائيل

اجتماعات أمريكية إسرائيلية فى نيويورك للتوصل إلى هدنة مع حزب الله

الجيش السودانى يدك مواقع الدعم السريع فى الخرطوم