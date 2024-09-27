ميقاتي يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ردع إسرائيل لوقف حربها على لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن "العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت يثبت أن إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار".

وطالب ميقاتي، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف حرب الإبادة التي يشنها على لبنان.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية توجيهاته، باستنفار الأجهزة المعنية، عقب الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات اليوم /الجمعة/، على ضاحية بيروت استهدفت منطقة /حارة حريك/، وأدت إلى انهيار عدد من المباني.