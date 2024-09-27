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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرياضة تعلن رعاية الرئاسة لبطولة كأس العالم لأندية اليد

بطولة العالم
بطولة العالم
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول البطولة علي رعاية السيد الرئيس،  واستضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، حيث أصبحت مصر مركزاً لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

الشباب والرياضة كأس العالم لأندية كرة اليد الرئيس عبدالفتاح السيسي احمد محمدي سوبر جلوب