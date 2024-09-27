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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهيدان و76 جريحًا في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي على حارة حريك

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
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أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان له بأن "غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 76 بجروح، من بين الإصابات 61 إصابة طفيفة و15 استدعت دخول المستشفى".

وأكد البيان أن عمليات رفع الأنقاض لا زالت مستمرة، مع توقعات بارتفاع الحصيلة في الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الحصيلة المبدئية للضحايا في حارة حريك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت المنطقة، مما أثار مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض.

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