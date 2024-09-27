اتفاقية لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء غزة عبر "الأونروا" في لبنان

برعاية سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، تم توقيع اتفاقية هامة بين حملة المطران هيلاريون كبوجي لإغاثة قطاع غزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

حيث قدمت الحملة ألف طن من الطحين، والتي تم جمعها لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

ونظرًا لظروف إغلاق المعبر وصعوبة إيصال هذه المساعدات إلى القطاع، قررت إدارة الحملة تسليم الكمية إلى الأونروا في لبنان، بحيث ستقوم الوكالة باستخدامها لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أن تضمن الأونروا تقديم كمية مماثلة لتوزيعها في قطاع غزة عند تيسير الظروف.

وقع الاتفاقية نزيه البقاعي وعمر غندور عن حملة المطران كبوجي، ومديرة شؤون الوكالة في لبنان، دوروثي كلاوس.

وقد شكر البقاعي السفير أشرف دبور على رعايته وتقديمه التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، كما وجه الشكر لكل من ساهم من وزارات وإدارات لبنانية وفعاليات المجتمع في لبنان في إنجاح هذه الحملة الإنسانية.

بدورها، أعربت كلاوس عن شكرها لحملة المطران كبوجي على هذه المبادرة القيمة، والتي تسهل عمل الأونروا في مجال النقل والاستيراد للمواد الغذائية.