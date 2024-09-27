ماكينة أهداف.. النصر يواصل انتصاراته في الدوري السعودي بتسجيل رونالدو

واصل فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريسيانو رونالدو، انتصاراته في الدوري السعودي، بالفوز على الوحدة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

بدأ رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الوحدة، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وسجل هدفًا ليستمر في المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف للا شئ، سجله أنجيلو جابرييل في الدقيقة 41، بعد محاولات عديدة من لاعبي العالمي لهز شباك الوحدة، حيث كانت أبرز هذه المحاولات تسديدة ويسلي تيكسيرا في الدقيقة 35، التي اصطدمت بالعارضة.

رونالدو ماكينة أهداف

وفي الشوط الثاني، جاء دور رونالدو للتهديف، حيث أضاف الهدف الثاني لفريق النصر من ركلة جزاء، نفذها بنجاح في الدقيقة 56، وذلك قبل أن يحصل لاعب الفريق الضيف على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وبهذا الهدف، رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 4 أهداف، ليرتقي إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بـ8 أهداف، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة بـ5 أهداف.

وبتلك النتيجة، قفز النصر إلى وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 11 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ12 نقطة وله مباراة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.