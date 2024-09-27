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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: نتنياهو ردد أكاذيب مفضوحة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

نتنياهو
نتنياهو
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اتهمت حركة "حماس" رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو بترديد "أكاذيب مفضوحة" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت الحركة في بيان: "إن  نتنياهوواصل في كلمته فصول أكاذيبه المفضوحة، وصعد خلالها من تهديداته لشعوب المنطقة، في الوقت الذي يواصل فيه حربه المسعورة ويوسع دائرة جرائمه لتشمل أهلنا في لبنان".

وخرج مندوبو لبنان وإيران والفلسطينيين ووفود أخرى من القاعة بينما اعتلى نتنياهو المنصة لإلقاء خطابه الذي قوض فيه الآمال في هدنة مع حزب الله مدتها 21 يوما اقترحتها فرنسا والولايات المتحدة ودعمتها عدة دول بعضها عربية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

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