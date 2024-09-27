محافظ الشرقية يُعلن انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنطلاق مسابقات تراث أدب الخيل العربية الأصيلة والتي تقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته ال 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة وبمشاركة 67 من الخيل العربية الأصيلة متمنياً لجميع المشاركين إحراز المراكز الأولى والفوز بجوائز المسابقة.

أكد المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وتحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس يعد فرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة أمهر الخيول في مصر وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية .

وأشار المحافظ أن محافظة الشرقية إتخذت الحصان شعاراً لها تخليداً لذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي على جواده أمام الخديوي توفيق عارضاً مطالب الأمة وفي هذا اليوم تخليداً لذكراه إتخذته محافظة الشرقية عيداً قومياً لها.

أوضح محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمآًبإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد وسجل هذا العام مشاركه 121 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر) إضافة إلى 67 من المشاركين اليوم في مسابقات تراث أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفاعليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنه لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالإزدهار تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتا الى أن جوائز المهرجان لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار محافظة الشرقية .

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديريه الطب البيطري، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.