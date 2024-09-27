سلة الزمالك تتوج بكأس السوبر الدولية في سوريا

تُوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس السوبر الدولية، عقب فوزه على بيروت اللبناني بنتيجة 84 - 77، في المباراة التي جمعتها بنهائي البطولة، التي أقيمت في سوريا، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

جاءت نتيجة الفترات كالتالي:-

23 - 22

46 - 41

69 - 59

84 - 77



شهدت المباراة حضور أسامة خضر السفير المصري في سوريا، وأحمد عطا ووائل سليم قنصلي مصر في سوريا.

يتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

يترأس البعثة الكابتن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك.