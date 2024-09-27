السوبر الأفريقى.. عبد الواحد السيد يهدي إيمانويل أديبايور قميص الزمالك

أهدى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيمانويل أديبايور، نجم أرسنال ومنتخب توجو السابق، القميص الخاص بالنادي الأبيض قبل مباراة السوبر الأفريقي.

والتقط الثنائي الصور التذكارية، وقدم أديبايور الشكر لعبد الواحد السيد على المشاعر النبيلة ناحيته، وأكد على تقديره وحبه لنادي الزمالك منذ الصغر .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في التاسعة مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا على لقب كأس السوبر الأفريقي.