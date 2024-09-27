وزير الخارجية الجزائري يجري بنيويورك محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه

أجرى وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج أحمد عطاف، في نيويورك، محادثات ثنائية مع نظرائه من عديد من الدول، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن "عطاف" بحث مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، سبل الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وناقش معه مستجدات الأوضاع على الصعيد العربي، لاسيما حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

وتبادل "عطاف" مع وزير الشئون الخارجية الأوغندي "جيجي أودونجو"، الذي تترأس بلاده حركة عدم الانحياز ومجموعة 77+ الصين، الرؤى حول أهم المسائل الدولية والإقليمية، وبحث معه آفاق الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش وزير الشؤون الخارجية الجزائري، بحسب البيان، مع وزيرة الاندماج الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية "ياسين فال"، سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف الميادين وذلك في إطار التحضير لعقد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة الجزائرية - السنغالية خلال الفترة القليلة القادمة.

واستعرض "عطاف" مع وزير الشئون الخارجية والاندماج الإقليمي والتوجوليين في الخارج "روبرت دوسي"، التطورات السياسية والأمنية بمنطقة الساحل الصحراوي وبحث معه عددا من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات المنتظرة على الصعيد القاري.