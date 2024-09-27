أحمد عبد القادر يشارك في تعادل قطر مع أم صلال

شارك الجناح المصري أحمد عبد القادر، مع فريقه قطر في المباراة التي تعادل بها أمام أم صلال بهدفين لمثلهما، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

تواجد أحمد عبد القادر في تشكيل قطر الأساسي أمام أم صلال، ولعب حتى الدقيقة 83، إذ غادر ملعب اللقاء بعد استبداله بزميله علي عوض، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في المباراة.

نتيجة مبارة قطر ضد أم صلال

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم استحواذ زملاء أحمد عبد القادر على الكرة في أغلب الأوقات.

في الشوط الثاني، افتتح تيناني التهديف في الدقيقة 57، ثم أضاف أنطونيو مانسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 ليتقدم أم صلال بثنائية دون رد.

ونجح بين مالانجو في تقليص الفارق لفريق قطر بهدف في الدقيقة 65 من صناعة المغربي بدر بانون مدافع الأهلي المصري السابق.

وعاد بين مالانجو مجددًا ليخطف هدف التعادل لرفاق أحمد عبد القادر في الوقت المحتسب بدل من الضائع وتحديدًا في الدقيقة 90+6.

وسجل أحمد عبد القادر هدفًا مع قطر في الدوري القطري هذا الموسم، خلال مشاركته في 3 مباريات حتى الآن.

كان أحمد عبد القادر قد انتقل إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

بتلك النتيجة، ظل فريق قطر في المركز الحادي عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 4 نقاط، بينما رفع أم صلال رصيده إلى 10 نقاط في المرتبة الرابعة.