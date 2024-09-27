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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي يستهدف حسن نصر الله بالغارات على بيروت

حسن نصر الله
حسن نصر الله
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استهدفت القوات الإسرائيلية الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ضربة على المقر المركزي للمنظمة في بيروت مساء الجمعة، وفقا لتقارير إعلامية وتقارير من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية استهدفت حسن نصر الله ولكنها لم تؤكد ما إذا كان نصر الله قد أصيب أم لا.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري، في خطاب مسائي: "تم بناء المقر المركزي لحزب الله عمدا تحت المباني السكنية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت كجزء من استراتيجية حزب الله لاستخدام المدنيين اللبنانيين كدروع بشرية".

وأضاف أن هذا المبنى كان مركز الأنشطة لحزب الله.

يذكر أنه قد سمع دوي انفجارات متعددة في بيروت اليوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك، وأسفرت عن انهيار عدد من المباني.

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