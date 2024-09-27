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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقى.. الجزيرى يقود الزمالك لمواجهة الأهلي

الجزيرى
الجزيرى
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

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