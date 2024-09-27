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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتى يصدر توجيهاته باستنفار الأجهزة المعنية عقب الغارات الإسرائيلية على بيروت

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي توجيهاته باستنفار الأجهزة المعنية عقب الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وطالب ميقاتي، المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في ردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان، والهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر عدم اهتمام إسرائيل بالدعوات العالمية لوقف إطلاق النار، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

نجيب ميقاتي الغارات الإسرائيلية