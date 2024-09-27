الدوري السعودي.. إيفان توني يقود تشكيل أهلي جدة أمام القادسية

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره القادسية بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي إيفان توني تشكيل أهلي جدة أمام القادسية، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز وفراس البريكان.

كان أهلي جدة، قد ودع منافسات بطولة كأس الملك، بخسارة مفاجئة من الجندل بهدفين مقابل هدف، وذلك من دور الـ32.

يحتل أهلي جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 7 نقاط، بينما يأتي القادسية سابعًا بنفس عدد النقاط.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة القادسية

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي - زياد الجهني - روبرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.

في المقابل، يقود الجابوني بيير إيمريك أوباميونج هجوم القادسية أمام أهلي جدة، بجانب تواجد الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد السابق، أساسيًا في تشكيل المدرب خوسيه ميجيل جونزاليس.