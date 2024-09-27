أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» لن تنجرف للفوضى المعلوماتية الكبيرة بعد تفجيرات بيروت

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك فوضى إخبارية كبيرة بعد التفجيرات التي دارت في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي «القاهرة الإخبارية» تتحرى الدقة تماما ولن تنجرف أبدا إلى الفوضى المعلوماتية، مردفا: «بشكل أو بآخر الإعلام الإسرائيلي يسعى الآن لترويجها».

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، «نحن في ظروف حرب، وبالتالي الوضع الميداني يكون فيه صعوبة ما، فيما يخص الاتصالات وتيسير عملية التصوير، والحمد لله الطاقم الخاص بنا بأتم سلامة، وجزء منهم متواجد في مكتب القاهرة الإخبارية في بيروت، والجزء الآخر متواجد الآن في الضاحية الجنوبية في موقع التفجيرات، ولكن حتى الآن لم يسمح لهم بالتصوير، وهم ملتزمين بكل الإجراءات الأمنية».

وتابع: «هم ليسوا شوكة في ظهر لبنان، لكنهم يؤدون دورهم في نقل حقيقة ما يجري في لبنان».