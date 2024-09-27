الدوري السعودي.. اتحاد جدة بتشكيل هجومي أمام الخليج

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يخوض اتحاد جدة مباراة الخليج بتشكيل هجومي، حيث دفع بلان بالرباعي كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، وحسام عوار.

خسر اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الخليج في المركز الثالث عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: عبد الإله العمري - حسن كادش - ماريو ميتاي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.