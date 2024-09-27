أحمد فهمي يدعم فلسطين : "فى صراع الحق والباطل لا حيادية ولا رمادية"

دعم الفنان أحمد فهمي الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي المجرم منذ أكتوبر العام الماضي، وحتي الآن من قتل المدنيين وهدم البيوت والمدارس والمستشفيات.

نشر الفنان أحمد فهمي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الاستوري صورة لدعم القضية الفلسطينية.

منشور الفنان أحمد فهمي

جاءت الصورة "فى صراع الحق والباطل لا حيادية ولا رمادية ولا موضوعية، إن لم تكن هنا، فأنت هناك"، فى إشارة إلي المقاومة أو العدوان الإسرائيلي.

لم تكن تلك هي المرة الأولي التي يدعم فيها الفنان أحمد فهمي القضية الفلسطينية، منذ أكتوبر العام الماضي وبداية العدوان الإسرائيلي المجرم.

أطلق الفنان أحمد فهمى العام الماضي مبادرة بنشر فيديو على صفحاته الشخصية على السوشيال ميديا، بالتبرع للشعب الفلسطيني، ودعا له زملائه من الوسط الفنى والرياضى،

وقال "أقل حاجه نقدر نقدمها لدعم أشقائنا العرب فى دولة فلسطين، واللى بيتعرضوا لكل أشكال الضرب من الكيان المحتل إللى مبيفرقش بين طفل أو ست او مسن".

وتابع فهمى "جه الوقت اللى كلنا نتكاتف وندعم، وانا بتبنى حملة تبرع للهلال الأحمر المصرى، وبختار شخصيات مؤثرة وهما كمان يختاروا كل منهم شخصيات، انا اخترت حازم امام،حسام غالى، مصطفى خاطر، أحمد حلمى".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير في التعليقات على تلك المبادرة، وأشاد المتابعين فى التعليقات بموقف الفنان أحمد فهمى.



جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، منذ شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣ الماضي وحتى الآن.