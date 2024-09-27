الأمم المتحدة: نتابع الضربات الإسرائيلية على بيروت بقلق شديد

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تتابع الضربات الإسرائيلية علي العاصمة اللبنانية بيروت بقلق شديد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وشددت علي أن التصعيد "الكارثي" للهجمات الإسرائيلية ضد عناصر حزب الله، ترك لبنان بمواجهة فترة تعتبر الأكثر دموية منذ أعوام، حيث تمتلئ المستشفيات بالضحايا، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، علي إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه به هو بأنه كارثي".

وتابع في تصريحات للصحفيين في جنيف، من خلال اتصال عبر الفيديو من العاصمة اللبنانية: "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل، ويعبر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".