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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: هاجمنا المقر المركزي لحزب الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الجمعة، إنهم هاجموا المقر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف "هاجاري"، إن مقر القيادة المركزي كان متغلغلًا بعمق في المناطق المدنية، وأن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ غارات جديدة ضد أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد دقائق من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد فيه أن العمليات العسكرية ضد حزب الله ستتواصل.

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