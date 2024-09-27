ads
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة معلم بكفر الشيخ بعد انتهاء اليوم الدراسي

متأثراً بغيوببة سكر

المدرس الفقيد محمد
المدرس الفقيد محمد اللواتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظ  محمد الدسوقي اللواتي ، 57 سنة ،مدرس بمدرسة الشهيد عامر جمال الغنام للتعليم الأساسي بقرية روينه التابعة لمركز كفر الشيخ ، أنفاسه الأخيرة ، عقب أنتهاء اليوم الدراسي مساء أمس الخميس ، متأثرًا بأصابته بغيوببة سكر مفاجأة ، وتم نقله بسيارة إسعاف من المدرسة إلي مستشفي كفرالشيخ العام ، وعمل الاسعافات الطبية اللازمة لأفاقته وأنقاذ حياته ، لكن لم تُفلح جهود الأطباء في أنقاذه ، وتوفي متأثرًا بغيوببة السكر ، وتم تشييع جثمان الفقيد مساء اليوم الجمعة من مسجد الشيخة زهرة بميت علوان بمدينة كفرالشيخ .

ونعت إدارة المدرسة ، المدرس الفقيد ، في صفحتها على فيس بوك ، قائلة " بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعون }
والله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك ياستاذ محمد لمحزونون  .
تتقدم أسرة المدرسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد  ،سألين الله أن يجعل مثواه الجنه وان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،والدفنة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشيخه زهرة  بميت علوان.

كان الفقيد يتمتع بحب وتقدير التلاميذ وأولياء الأمور والزملاء ، لما كان يتمتع به من دماثة الخلق .

جدير بالذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم  ، كان يزور ويتفقد عددَا من مدارس محافظة كفر الشيخ أمس برفقته اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

٢٠٢٤٠٩٢٧_١٩٣١٣٣
٢٠٢٤٠٩٢٧_١٩٣١٣٣

IMG-20240926-WA0150
IMG-20240926-WA0150
وفاة مدرس بكفرالشيخ بعد انتهاء اليوم الدراسي تشييع جثمان مدرس بكفرالشيخ مات متأثر ا بغيبوبة سكر مستشفي كفرالشيخ العام مدرسة الشهيد عامر جمال الغنام للتعليم الأساسي بكفرالشيخ قرية روينة بكفرالشيخ