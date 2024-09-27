وفاة معلم بكفر الشيخ بعد انتهاء اليوم الدراسي

لفظ محمد الدسوقي اللواتي ، 57 سنة ،مدرس بمدرسة الشهيد عامر جمال الغنام للتعليم الأساسي بقرية روينه التابعة لمركز كفر الشيخ ، أنفاسه الأخيرة ، عقب أنتهاء اليوم الدراسي مساء أمس الخميس ، متأثرًا بأصابته بغيوببة سكر مفاجأة ، وتم نقله بسيارة إسعاف من المدرسة إلي مستشفي كفرالشيخ العام ، وعمل الاسعافات الطبية اللازمة لأفاقته وأنقاذ حياته ، لكن لم تُفلح جهود الأطباء في أنقاذه ، وتوفي متأثرًا بغيوببة السكر ، وتم تشييع جثمان الفقيد مساء اليوم الجمعة من مسجد الشيخة زهرة بميت علوان بمدينة كفرالشيخ .

ونعت إدارة المدرسة ، المدرس الفقيد ، في صفحتها على فيس بوك ، قائلة " بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعون }

والله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك ياستاذ محمد لمحزونون .

تتقدم أسرة المدرسة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ،سألين الله أن يجعل مثواه الجنه وان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،والدفنة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشيخه زهرة بميت علوان.

كان الفقيد يتمتع بحب وتقدير التلاميذ وأولياء الأمور والزملاء ، لما كان يتمتع به من دماثة الخلق .

جدير بالذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ، كان يزور ويتفقد عددَا من مدارس محافظة كفر الشيخ أمس برفقته اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ .

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