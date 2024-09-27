الصليب الأحمر اللبناني: إرسال 10 سيارات إسعاف لضاحية بيروت الجنوبية

قالت هيئة الصليب الأحمر اللبناني، إنه تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى ضاحية بيروت الجنوبية عقب الغارات الإسرائيلية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال بدء تنفيذ غارات جديدة على مواقع لحزب الله في الجنوب اللبناني.

ودوت صفارات الإنذارفي مراكز يونيفيل تزامنا مع غارات إسرائيلية جديدة على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

في سياق متصل، قال رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني يتغير أرقام النازحين إلى بيروت وضواحيها بين ساعة وأخرى حسب الأرقام الرسمية التي صدرت حتى الآن قرابة 90 ألف من النازحين

وأضاف «المطعني» خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية هكتور حجار تحدث عن أن هناك حالة صدمة تصيب البلاد وأن الأهمية الأولى هي كيفية التعامل مع هذه الصدمة وتوفير مراكز الإيواء لكل النازحين المتواجدين في بيروت وضواحيها .

وأوضح أن مراكز الإيواء لم تكن مجهزة بشكل كامل وتم تجهيز خلال الأيام الماضية اكثر من 530 مدرسة ومركز إيواء متوزعة على مختلف المناطق في بيروت

وأشار وزير الشؤون اللبناني إلى أن هناك دعم مالي جاء من الصين بقرابة مليون دولار وأيضًا من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول بلغ مليونين ونصف يورو وهذه المساعدات سوف توزع نقدية على النازحين في مختلف الجهات سواء في بيروت أو ضواحيها».