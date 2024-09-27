السوبر الأفريقي.. جماهير الأهلي والزمالك تؤدي الصلاة قبل دخول ملعب المملكة آرينا

أظهرت جماهير الأهلي والزمالك روحا رياضية رائعة في محيط ملعب المملكة آرينا قبل مباراة السوبر الإفريقي التي تقام مساء اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.

شهد محيط ملعب المملكة آرينا، لفتة طيبة ورائعة بين جماهير الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وانتشرت صورة لعدد من جماهير الأهلي والزمالك وهم يؤدون الصلاة في محيط الملعب قبل الدخول إلى ستاد المملكة أرينا التي تقام عليه المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.