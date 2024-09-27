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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بالأوناش لموقع حادث تصادم 5 سيارات أعلى محور صفط اللبن

أرشيفيه
أرشيفيه
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دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار حادث تصادم 5 سيارات وإزالة التكدسات الناتجة عن الحادث وسحبها وتيسير حركة السير أعلى كوبري صفط اللبن. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم عدة سيارات أعلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام 5 سيارات جري نقل مصابين اثنين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وجاري حصر الخسائر، فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لسحب الكثافات وتيسير حركة السيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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