السوبر الأفريقي.. وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي الذي يجمعهما على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

خط الوسط : إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي



تنقل قنوات «بي إن سبورت» المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل قناة «إم بي سي» مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة والسعودية وسط اهتمام كبير من الجماهير المصرية والعربية والعالمية في ظل الشعبية الكبيرة للقطبين.

قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي:



حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.