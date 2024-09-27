أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنباء عن فشل محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت المقر الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية في بيروت.

و أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية، وفقًا لمصادر إعلامية لبنانية.

في سياق متصل، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من خطورة خوض إسرائيل حربًا شاملة مع حزب الله، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحرب ستكون مدمرة وأن عدد الضحايا قد يتجاوز ما حدث في غزة، وفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية.

و أكد أوستن أن التوغل البرّي المحتمل لإسرائيل في لبنان يهدد بتفاقم الوضع وتحويله إلى صراع إقليمي، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.