استطلاع: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب في الولايات المتأرجحة

تقدمت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، بفارق ضئيل على منافسها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، في ست ولايات أمريكية متأرجحة وتعادلت في ولاية سابعة، وفقا لاستطلاع أجرته "بلومبرج" للناخبين المحتملين صدر اليوم الجمعة.

وأوضحت "بلومبرج" أن تقدم هاريس في تلك الولايات يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي للاستطلاع، مما يؤكد أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل يمكن تحديدها بأضيق الهوامش.

وأظهر الاستطلاع تقدم هاريس بنسبة 7 نقط مئوية في نيفادا، و 5 نقط في بنسلفانيا، و 3 نقاط في أريزونا وميشيجان وويسكونسن، و 2 في كارولاينا الشمالية. ويتعادل كل من ترامب وهاريس في جورجيا.

وتتقدم هاريس عبر الولايات السبع بنسبة 3 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى نقطتين من الشهر الماضي.