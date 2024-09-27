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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد قيادي في حزب الله وعائلته في غارة إسرائيلية على مسجد في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت تقارير لبنانية باستشهاد إمام بلدة بليدا الحدودية، حسين جفال، وعائلته في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في البلدة الواقعة في جنوب لبنان.

وأكدت قناة العربية أن حسين جفال، الذي كان إمام بلدة بليدا، كان أيضًا قياديًا في حزب الله اللبناني، وقد استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الغارة الجوية الجارية.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يقوم باستهداف أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في ظل التصعيد الأخير للقتال بين الاحتلال وحزب الله الذي أودى بحياة مئات المدنيين في لبنان.

و أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الجيش ينفذ خلال الوقت الحالي هجمات قوية في العمق اللبناني مستهدفا مواقع تابعة لحزب الله، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، أعرب وزير الصحة اللبناني عن قلقه من تحول لبنان إلى غزة ثانية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد عام من العدوان على غزة.

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