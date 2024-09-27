يربط الشباب بالسوق العالمي.. وزير العمل يُتابع إعداد دليل التصنيف المهني المصري

وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة، الإدارت المختصة بتفعيل أوجه التعاون بين اللجنة المعنية بإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، مع المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، وربط الدليل المصري بالأوروبي والدولي لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة، والتعرف على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الخارج لتأهيل الشباب المصري عليها.

يشار هنا إلى أن وزارة العمل قامت بتشكيل لجنة لإعداد دليل التصنيف المهني المصري والتي تعمل حاليا على تحديث نسخة الدليل 2017، ودراسة الوظائف المستحدثة تمهيدًا لإضافتها في الدليل الجديد.

وشهد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،أمس الخميس إجتماعاً للجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، بحضور وفد من المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الاوروبي،برئاسة عبدالعزيز جواني ،خبير تنمية بشرية بالمؤسسة،وذلك للاستفادة من خبراتهم في إعداد دليل التصنيف المهني الاوروبي ESCO ، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية..

وجاء في الاجتماع أن وزير العمل محمد جبران قد وجه" اللجنة" في الاجتماع السابق بتكثيف الجهود،واللقاءات ،لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"،لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، حيث أن" دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري...

واستمع الجانب الاوروبي لعدد من الاستفسارات لأعضاء اللجنة ، وتم الاتفاق على أن يتم ربط الدليل المصري بالدليل الأوروبي والدولي على حد سواء لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة بين مصر والدول الاوروبية , كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل متعددة للتدريب على آلية اعداد دليل التصنيف المهني.

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