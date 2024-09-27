التخطيط تبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

في ختام مشاركتها بفعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مع أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي، و فيرا سونجوي، رئيس مرفق السيولة والاستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.



خلال لقاء وزير التنمية الدولية الكندي، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات المصرية الكندية المشتركة، كما بحث الجانبان التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة، وتمكين الشباب، كما تطرق الاجتماع إلى المبادرة الأممية Generation Unlimited والنسخة المصرية منها "شباب بلد"، وجهود حشد الدعم الدولي للمبادرة لتعزيز مهارات الشباب، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل.



في سياق متصل، بحث الوزيران، جهود تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، كما ناقشا التعاون في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب البرامج المشتركة لدعم جهود تنظيم الأسرة، وتعزيز الأعمال التجارية والزراعية.



والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيرا سونجوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وتم بحث جهود المرفق لدعم التنمية في دول قارة أفريقيا، ومناقشة التحديات التي تواجهها القارة في ظل التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، وأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي من أجل تيسير حصول دول القارة على التمويل من المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.