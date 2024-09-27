عضو مجلس بلدية صيدا: اللبنانيون متحدون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

أكد عضو مجلس بلدية صيدا ومدير خلية إدارة الكوارث والأزمات مصطفى حجازي، أن اللبنانيين متحدين في مواجهة الأزمة الحالية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال حجازي في مداخلة تلفزيونية له "افتتحنا 21 مركزا للإيواء في صيدا ولدينا تقريبا 18 ألف نازح من الجنوب 12 ألف منهم يتواجدون في أماكن الإيواء التي تم تجهيزها بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ونحاول تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، حيث نشهد اليوم هجوما غير مسبوق على الجنوب مما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين".

وأضاف أن هناك تخوف كبير من توسع الاشتباكات في ظل الهجمات الإسرائيلية الحالية ووصول الاعتداءات إلى منطقة صيدا بعد أن شهدنا أمس اعتداءات قريبة من المدينة، لافتا إلى أن توسع الاشتباكات سيزيد من أعداد النازحين.

وأشار إلى أننا نعتمد على القدرات المحلية في التعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي، وهناك تعاون كبير مع المنظمات الدولية لمساعدة المواطنين النازحين وتأمين الحاجات الأساسية وتوفير أماكن إقامة لهم.

وأوضح أن المرافق والبنى التحتية في مدينة صيدا لم تتأثر حتى الآن بالعدوان، ولكننا نخشى من تعرضها للضرر لأن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وضعف في البنى التحتية سواء على صعيد المياه أو الكهرباء لذلك تقوم الحكومة بجهود جبارة من أجل حماية تلك البنى التحتية وعدم توسيع الاعتداءات لأن أي ضرر يلحق بها سيكون له تأثيرات كبيرة على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.