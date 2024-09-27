تحرير 353 محضرا تموينيا متنوعا في أشمون خلال سبتمبر

شنت الوحدة المحلية بمركز اشمون فى محافظة المنوفية برئاسة خالد النمر، بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية في قرى مركز ومدينة أشمون خلال شهر سبتمبر 2024.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 353 محضر تمويني، شملت 293 محضرًا للمخابز، وتنوعت المخالفات بين تحرير 36 محضر جنح أسواق لعدم إعلان الأسعار، حيازة سلع مجهولة المصدر، مزاولة نشاط بدون ترخيص، حيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى نقص الوزن.

ومن أبرز المخالفات التي تم تحريرها: 95 محضر لمخالفة المواصفات، 72 محضر لنقص الوزن، 60 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 64 محضر لعدم نظافة أدوات العجين، و8 محاضر للاستيلاء على 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 20 محضر لمخالفة عدم إعطاء بون صرف، 2 محضر لعدم وجود ميزان، محضر لمخالفة التوقف عن العمل، و20 محضر جنح لعدم ممارسة النشاط، و11 محضر جنح لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومراقبتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التأكيد على تطبيق القانون بصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.