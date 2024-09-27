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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه "أنه كارثي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.
وأضافت منظمة الأمم المتحدة قائلة، أننا نشهد فترة هي الأكثر دموية في هذا البلد منذ جيل.

في نفس الشأن، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، إن نحو 140 ألف طفل اضطروا مع عائلاتهم إلى الفرار من منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه فتح وحدات مستودعات الطوارئ ووزع معدات لوجستية ووسائل قتالية على جنود الاحتياط.
وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استكمال تجنيد لواءي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية.

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