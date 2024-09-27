"الصحة الحيوانية" يعلن تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني بالغردقة

صرحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إنه تم تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل الغردقة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك بحصوله على شهادة الأيزو 17025 للعام الرابع على التوالي.



وتقدمت الدكتورة سماح عيد بخالص التهنئة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وإلى الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.



وأكدت "عيد" أن لمعـمل الغردقة دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الفنية، على رأسها فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني، مثل اللحوم، الألبان، الأسماك، الدواجن، ومنتجاتها، بالإضافة إلى فحص المخلفات الحيوانية الواردة والمصدرة والمتداولة في السوق المحلي بالمنطقة.

كما يساهم المعمل في التأكد من جودة وسلامة وصلاحية الأغذية المتداولة في المنشآت السياحية وثلاجات حفظ الأغذية بالمحافظة، إلى جانب دوره في تسهيل الإجراءات لأصحاب الحيوانات الأليفة من خلال إجراء التحاليل المعملية اللازمة وإصدار الشهادات الصحية.