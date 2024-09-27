"الصحة الحيوانية" يفحص 1000 رأس ماشية في قوافل بيطرية بـ3 محافظات

نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية قوافل بيطرية وإرشادية في ثلاث محافظات.

وشملت القوافل البيطرية محافظات؛ سوهاج، حيث تم تنظيم قافلة إرشادية في قرية ونينة الغربية، وبني سويف في قرية قمن العروس، والقليوبية في قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ.

وجرى فحص أكثر من 1000 رأس من الأبقار، الجاموس، الأغنام، والماعز، بالإضافة إلى فحص الطيور التي تُربى في المنازل.

وشارك في تنظيم هذه القوافل المعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري وكليات الطب البيطري والإرشاد الزراعي والنقابات الفرعية للأطباء البيطريين، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة المساهمة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، والتي تهدف إلي تنمية الثروة الحيوانية.في مصر وأضافت عيد أن الإقبال الكبير على الخدمات المقدمة يؤكد نجاح هذه القوافل.

وأشارت إلى أن المعهد يحرص على تنظيم هذه القوافل بصفة دورية، في إطار الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في خدمة المجتمع، ودعماً لجهود الدولة المصرية في النهوض بالثروة الحيوانية والزراعية وحمايتها من الأمراض الوبائية، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

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