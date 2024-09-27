إزالة 12 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة ببنى مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بالمنيا ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف، ونفذت الوحدة المحلية للمركز 12 حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف.

وأزال عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج جميع التعديات على املاك الدوله بمصرف عزبه نجيه وتحديد الملكية الخاصة بأملاك الدولة.

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة من إزالة ٤حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين و ١٠ أسهم بحوض الساحل وحوض الميرزا وحوض وحوض أبوالعمرو وحوض الخمسين أول .



وجرى إيقاف الأعمال بشدة خشبية لسقف خرسانى لدور ثاني علوى بأرض أبو دربالة والتحفظ على ٥٤ سيخ حديد ٤لينه، و٣لينيه طول ٤م.

وأزال عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الازالات ومسئول الزراعة حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة قيراط.

وقام محمد ابو الليل رئيس حي شمال و ربيعى لاشين رئيس حى غرب و محمود صلاح رئيس حى شرق وإدارة الازالات والاشغالات وإيقاف حالة تشوين مواد بناء لدور رابع علوى بشارع العمدة وتم التحفظ على أدوات الونش بديوان عام المركز .

- إزالة حالة تعدى علي ارض زراعية بطريق القيس على مساحة ١٤سهم.

- ردم حفر لبشه بطريق البحر بحي شرق.

- ايقاف حالة هدم لمنزل قديم بطريق ابو حرب امام الارشاد الزراعى.





