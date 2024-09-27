شهيد وإصابتان في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على رفح وزوارق حربية تستهدف صيادي غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، في غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي النصر شمالي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القصف استهدف مبانٍ سكنية، وأدى إلى تدمير عدة منازل في المنطقة، وسط حالة من الهلع والذعر بين المواطنين العزل.

وفي غرب مدينة رفح، قامت قوات الاحتلال بنسف مبانٍ سكنية بالكامل، محدثة دمارًا واسعًا في المنطقة، ما يزيد من مأساة المواطنين الذين يعانون منذ اندلاع العدوان على القطاع.

على الجانب البحري، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أطلقت الزوارق الحربية نيرانها باتجاه ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدة قوارب بأضرار بالغة، وتعطيل أعمال الصيد، التي تعد مصدر رزق للعديد من العائلات في غزة.