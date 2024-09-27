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الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ادقاق المسك مطاي

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انطلقت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بمطاي لإنتخاب  مجالس إدارة جديدة، أو استكمال عضوية مجالس الإدارة علي المقاعد الشاغرة، أو الجمعيات العمومية العادية

وانعقدت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب  ادقاق المسك  بإدارة شباب مطاي لمناقشة جدول الأعمال الوارد بمحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، وبدأت اللجنة مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ، و يستمر الانعقاد حتى  الساعة السابعة مساء اليوم، 

ويأتي ذلك  إنطلاقا من إهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنيا بالجمعيات العمومية في مراكز الشباب لإنتخاب مجالس إدارة كاملة أو إستكمال عضوية المجالس التي بها مقاعد شاغرة بمراكز الشباب أو الجمعيات العمومية العادية.

 

 

 

أخبار محافظة المنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة