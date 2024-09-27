انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ادقاق المسك مطاي

انطلقت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بمطاي لإنتخاب مجالس إدارة جديدة، أو استكمال عضوية مجالس الإدارة علي المقاعد الشاغرة، أو الجمعيات العمومية العادية

وانعقدت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب ادقاق المسك بإدارة شباب مطاي لمناقشة جدول الأعمال الوارد بمحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، وبدأت اللجنة مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ، و يستمر الانعقاد حتى الساعة السابعة مساء اليوم،

ويأتي ذلك إنطلاقا من إهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنيا بالجمعيات العمومية في مراكز الشباب لإنتخاب مجالس إدارة كاملة أو إستكمال عضوية المجالس التي بها مقاعد شاغرة بمراكز الشباب أو الجمعيات العمومية العادية.