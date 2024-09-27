قبل قمة الزمالك والأهلي.. أبرز رموز الزمالك من الوسط الفني

ينتظر الكثير من عشاق الجماهير المصرية والعربية، مباراة السوبر الأفريقي اليوم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والوسط الفني مثله مثل باقي كل قطاعات الدولة، يحب ويعشق ويتابع كرة القدم بكل شغف، ويدعم عدد كبير من نجوم الفن الفريقين، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز مشجعي نادي الزمالك من رموز الفن.



نجوم الزمن الجميل

صلاح ذو الفقار وشكرى سرحان

أبرز الفنانين الذين أعلنوا عن تشجيعهم لنادي الزمالك من نجوم الزمن الجميل الفنان صلاح ذو الفقار والفنان شكري سرحان، وكان لهما الكثير من التقدير فى الحديث عن حب الأبيض فى كل اللقاءات التلفزيونية التى أجريت لهم.

صلاح ذو الفقار

شكري سرحان

الأستاذ نور الشريف زملكاوى الهوي والممارسة

يعتبر الفنان نور الشريف من القلائل الذين مارسوا كرة القدم، وكان من ناشئي نادي الزمالك، وهو الفريق الذي يمثل هويته وتشجيعه الرياضي، وتحول المجال من الكرة إلى التمثيل، ليظل قلبه عالقاً بحب الفريق الأبيض، وجسد شخصية لاعب كرة قدم زملكاوي في فيلم "غريب في بيتي".

نور الشريف

هانى شاكر مشجع ومتابع ومتفاعل مع الأحداث

يعتبر الفنان هانى شاكر أحد أبرز الأسماء التى تمثل رمز فني من رموز تشجيع القلعة البيضاء، حيث يعبر أمير الغناء العربي عن عشقة للقلعة البيضاء فى كل ظهور اعلامي له، بل ويشارك فى الكثير من القضايا الشائكة للقلعة البيضاء ، ولة الكثير من المداخلات التلفزيونية فى قناة نادى الزمالك.

هاني شاكر

الهضبة عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب عن تشجيعه لنادي الزمالك، ولكن نظراً لطبيعة دياب وقلة تصريحاتة وظهورة التلفزيونى ، لا توجد له كلمات أو مواقف كثيره عن الابيض.

صلاح عبدالله

ويعتبر الفنان صلاح أحد أهم الفنانين الداعمين لنادي الزمالك، ويشارك كل الاراء والانطباعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وهو يعتبر ضيف دائم فى البرامج الرياضية وخاصة لقناة الزمالك.

عائلة العدل

عائلة العدل للإنتاج الفنى واحدة من أبرز العائلات فى عالم الفن المصرى، ويعتبر الدكتور مدحت العدل والمنتج جمال العدل أهم رموز لنادي الزمالك، وفى بعض الأحيان تدعم العائلة الفريق، ووصل الأمر أن أعلن الدكتور مدحت العدل إحتمالية خوض إنتخابات رئاسة نادى الزمالك فى وقت سابق.

مدحت العدل