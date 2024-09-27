نتنياهو: إسرائيل تسعى للسلام رغم الحرب القائمة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة، سعي بلاده لتحقيق السلام، مؤكدًا أن إسرائيل ستحقق السلام مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تخوض حربًا شرسة، وأنها تكافح من أجل البقاء.

ووجه الاتهام إلى عدو لم يسمه بمحاولة تدميرها، مشيرًا إلى أنه حضر أمام الأمم المتحدة من أجل تصحيح الأمور، دون توضيح طبيعة هذه "الأمور".

كذلك، أعاد نتنياهو التأكيد على وعده بعودة جميع الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، دون ذكر أي تفاصيل حول خطط لتحقيق ذلك.

من جهته، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة، إسرائيل، متهمًا إياها بممارسة أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

واتهم عباس الولايات المتحدة بالدعم المستمر لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الحرب على غزة أدت إلى شطب أكثر من 100 عائلة من السجل المدني الفلسطيني بسبب عمليات القتل والدمار التي مارستها إسرائيل.

وأشار عباس إلى أن أكثر من 100 عائلة فلسطينية فقدت جميع أفرادها بسبب أعمال العدوان الإسرائيلية على غزة، واستنكر مقتل الأطفال في غزة، مطالبًا العالم بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.