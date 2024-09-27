وزير الشباب يشهد انطلاق النسخة الثانية من ماراثون يوم الصم العالمي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق النسخة الثانية من ماراثون يوم الصم العالمي، الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع نادي روتاري مصر، وبإشراف الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية. أُقيم الماراثون في منطقة الأهرامات، وسط حضور لافت من مختلف الجهات الحكومية والمدنية.



حضر الماراثون عدد من الشخصيات الهامة، من بينهم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد شريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية، الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والسيد عمرو الجزيري، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز ، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والسيد محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

يأتي هذا الحدث في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، بقيادة وزارة الشباب والرياضة، التي تحرص على دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.



وقد أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشددًا على التزام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين هذه الفئة وإدماجها في المجتمع.



كما أضاف الوزير أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات الجمهورية، وهو ما يعكسه تنظيم هذا الماراثون كترجمة حقيقية لهذه الرؤية.



من جانبه، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على التزامه بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمثيلهم في مختلف المحافل، وتقديم الدعم اللازم لكل جهة أو وزارة تسعى لخدمة هذه الفئة المهمة.



كما سلط الحدث الضوء على جهود المجتمع المدني، ممثلًا في أندية الروتاري، التي تكمل دور الوزارات والمجالس في تقديم الخدمات المجتمعية. وقد أظهر تنظيم ورعاية وزارة الشباب والرياضة والروتاري لهذا الماراثون مدى التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرين إلى أن الجميع يعمل معًا كفريق واحد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.



تضمن المهرجان عروضًا فنية وغنائية قدمها أشخاص ذوو إعاقة، بالإضافة إلى معرض لمنتجاتهم المصنوعة بأيديهم، مما أظهر مدى إبداعهم وقدرتهم على تقديم مساهمات فاعلة في المجتمع.