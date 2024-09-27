السوبر الأفريقي.. جماهير الأهلي تبدأ الزحف نحو ملعب المملكة آرينا

بدأت جماهير النادي الأهلي في الزحف نحو ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض لحضور مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وحرصت الجماهير الأهلاوية على الهاتف للاعبين. ترديد الأغاني الخاصة بالنادي وسط أجواء مميزة قبل دخول مدرجات الملعب.

تترقب الجماهير المصرية مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والتي تقام على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياضة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وتبحث الجماهير والمشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي من أجل متابعة القمة المصرية الافريقية التي تحظى باهتمام الملايين من الجماهير المصرية والعربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي



تنقل قنوات «بي إن سبورت» المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل قناة «إم بي سي» مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك



تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة والسعودية وسط اهتمام كبير من الجماهير المصرية والعربية والعالمية في ظل الشعبية الكبيرة للقطبين.

قائمة الزمالك في السوبر الأفريقي



حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي:



حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.