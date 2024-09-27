القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من معبر رفح، إن جيش الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة فاليوم تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من المساعدات الإنسانية بشكل كلي في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر منذ ال7 من أكتوبر 2023.



وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحصار زاد على القطاع بعد احتلال إسرائيل لمنفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني وشريان الحياة للقطاع كان معبر رفح الذي تتدخل من خلاله المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل مباشر ومستدام.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية : «جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص أيام عمل معبر كرم أبو سالم الذي تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت والقطاع يشهد ازمة إنسانية كارثية بالداخل نتيجة سياسة التجويع الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدًا أن هناك أكثر من 3500 طفل يواجهون شبح الموت أمام أعين أهاليهم وذويهم نتيجة نقص الامدادات الغذائية.