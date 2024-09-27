أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا ينتقد فيه بشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفة إياه بأنه "زعيم نظام الاحتلال الذي أنشأه الأمريكيون في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن زيلينسكي على صلة وثيقة بإسرائيل، ويشارك الولايات المتحدة في دعم العدوان على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.

وأكدت السفارة أن نجاحات روسيا في تحرير أراضيها من "الغزاة الغربيين" ستسهم في مساعدة "أصدقائنا العرب" على التصدي للضغوط المستمرة من واشنطن وحماية حدودهم.

كما شدد البيان على أن الروس والعرب يتشاركون أهدافًا مشتركة في مواجهة التحديات العالمية.