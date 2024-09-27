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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا: زيلينسكي يدعم العدوان الإسرائيلي.. وموسكو ستساعد العرب في مواجهة ضغوط واشنطن

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا ينتقد فيه بشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفة إياه بأنه "زعيم نظام الاحتلال الذي أنشأه الأمريكيون في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن زيلينسكي على صلة وثيقة بإسرائيل، ويشارك الولايات المتحدة في دعم العدوان على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.

وأكدت السفارة أن نجاحات روسيا في تحرير أراضيها من "الغزاة الغربيين" ستسهم في مساعدة "أصدقائنا العرب" على التصدي للضغوط المستمرة من واشنطن وحماية حدودهم. 

كما شدد البيان على أن الروس والعرب يتشاركون أهدافًا مشتركة في مواجهة التحديات العالمية.

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