رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال رفع كفاءة طريق صفط الخمار بطول ١٠ كم

تفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم أعمال رفع كفاءة الطرق بقرية صفط الخمار ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا



وقال طه فى تصريحات صحفية أنه تم كشط الطبقة القديمة لبدء اعمال الرصف ووضع طبقة الاساس بطريق صفط الخمار بداية من كوبرى ابوشناف حتى حدود ابوقرقاص بطول ١٠كم موجها بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها .



جاء ذلك بحضور على بدوى عضو مجلس النواب ،والمهندس احمد حسن ،ومهندسة سيسيل ،ومهندس محمد بكر ،و على ظريف رئيس القرية و تحت اشراف مديريه الطرق والنقل وتنفيذ وحده الرصف والانشأت بالمحافظة .

يشار الى أن الجولة جاءت فى اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى .