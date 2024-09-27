المصرى الديمقراطى و"الاتحاد الاشتراكى" للقوات الشعبية بالمغرب يوقعان اتفاقية تعاون

وقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب اتفاقية تعاون مشترك.

واتفق الطرفان على عدة بنود أبرزها:

أولا: الاخذ في الاعتبار التمسك بالقيم العالمية للديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان التي يتقاسمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ثانيا: إدراكا لضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتعاون التضامني بين الشعبين وقواهما الديمقراطية والتقدمية.



اقتناعا- منهما بأهمية تعزيز دور القوى الديمقراطية الاجتماعية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والرخاء المشترك بين الشعبين.

ثالثا : تمسكاً بمبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية والأمن الإقليمي لكل من البلدين.

وأوضحت الاتفاقية أنه تم الاتفاق على عدة بنود إطارية أبرزها:

البند الأول: تعزيز روابط التعاون الثنائي والتضامن بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عموماً وبين المنظمات التابعة لهما، لا سيما من خلال

أ- تعزيز الحوار والتشاور الدوري حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ب- تنسيق مواقف الطرفين في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

ت- (تعزيز التبادلات بين الهياكل الإقليمية والمحلية والمنظمات القطاعية الشباب) والنساء والبرلمانيين والمسؤولين المنتخبين المحليين للحزبين.



ث- تعزيز الشراكات بين الكيانات التي يقودها مسؤولون اشتراكيون منتخبون في البلدين؛ ج- الانخراط في برامج تدريبية موجهة للناشطين والممثلين على كافة المستويات.

البند الثاني مع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة عمل نصف سنوية لتقديمها إلى قيادتي الطرفين لاعتمادها خلال زيارات العمل التي يعتزمها قادة الطرفين.

البند الثالث: تدخل اتفاقية التعاون الإطارية هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها لمدة 10

سنوات قابلة للتجديد.



جاء ذلك على هامش المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي والذي تستضيفه القاهرة.

وانطلقت أعمال لقاء أحزاب المنتدى الاجتماعي في العالم العربي لمناقشة المستجدات السياسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وباسم كامل الأمين العام للحزب، وكافة قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى البرغوثي من حركة فتح، كما شارك من دولة السويد يوهان اولف توبياس، كارل مايكل هاور، كارل اوتو بلاتون، وأيضاً نائب السفير الإيرلندي.

ويشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني.

