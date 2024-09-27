جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن رودري

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن نبأ صادمًا لجماهير النادي، اليوم الجمعة، بشأن مواطنه رودري لاعب خط وسط الفريق السماوي.

تعرض الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد أرسنال في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي.

نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي

وأكد جوارديولا على غياب رودري عن مان سيتي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام نيوكاسل يونايتد، أن رودري خضع لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة، وتم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وبعض الأضرار في الغضروف، مما يستدعي فترة طويلة من العلاج والتعافي، ليبتعد صاحب الـ28 عامًا عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

وشدد جوارديولا على أن غياب رودري سيكون ضربة موجعة للسيتي، نظرًا لأهميته الكبيرة في خط الوسط، وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفرص.

وقال بيب جوارديولا: «ما يقدمه لنا رودري ليس لدينا لاعب مشابه له، لكن اللاعبين الآخرين معًا يمكنهم تعويض ما قدمه رودري منذ وصوله».

وتأتي إصابة رودري لتعقد مهمة مانشستر سيتي في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، خاصة بعد أن كان اللاعب أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024، وذلك بعد أدائه المتميز مع الفريق ومنتخب إسبانيا.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد خوضه 5 جولات حتى الآن.