وزير الخارجية يحث الهجرة الدولية على دعم مصر في تحمل أعباء اللاجئين

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج منظمة الهجرة الدولية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين، وتلبية احتياجاتهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الدولة المصرية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم الجمعة مع "إيمي بوب" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير الدكتور عبدالعاطي أعرب كذلك عن تطلع مصر لمواصلة التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل العودة الطوعية والمستدامة للمهاجرين الأجانب الموجودين بها.

وأضاف أن وزير الخارجية ثمن التعاون المثمر مع المنظمة الدولية للهجرة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون لضمان الإدارة الشاملة للهجرة على نحو يعزز من التنمية المستدامة.

وأشار إلى تبني مصر لنهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة، بصورة تراعي الأبعاد التنموية والأمنية المرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.

كما استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي جهود السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود.